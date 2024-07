Brand in Lagerhalle in Lichtenberg ausgebrochen

In Berlin-Lichtenberg ist am Mittwochabend ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Der Flachbau in der Bornitzstraße brenne in voller Ausdehnung, sagte ein Feuerwehrsprecher dem rbb. 50 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr, da das Gebäude offenbar nicht mehr genutzt wurde.