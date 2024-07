Nach dem Fund von Listerien in einer Geflügelwurst ruft die Supermarktkette Edeka ein Produkt zurück. Betroffen ist die Delikatess Geflügel Fleischwurst mit der Chargennummer 71396010824 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.08.2024, wie das Landwirtschafts- und Verbraucherschutzministerium in Hannover mitteilte. Das Unternehmen Edeka habe einen öffentlichen Rückruf veranlasst. Ware, die noch in den Filialen sind, sollen aus den Regalen genommen werden.

Der betroffene Artikel der Marke Gut&Günstig in der 400-Gramm-Verpackung (zweimal 200 Gramm) wurde laut Informationen auf der Website von Edeka vorwiegend in den Edeka- und Marktkauf-Märkten in Niedersachsen und den daran angrenzenden Teilen von Nordrhein-Westfalen sowie in Bremen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Rheinland-Pfalz und im Saarland angeboten.