Karsten Nilson Berlin Mittwoch, 10.07.2024 | 12:25 Uhr

Hier im Fennpfuhl ging es so etwa um 11:15 Uhr richtig los. Ein Blick in Richtung Alexanderplatz verhieß nichts gutes, denn es war so richtig dunkel am Himmel. Es ging so in etwa bis 12:05 Uhr.