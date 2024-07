Gefährlicher Stoff in Fabrik ausgetreten - keine akute Gefahr für Anwohner

Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in die Waldkraiburger Straße in Berlin-Britz ausgerückt.

Ein Feuerwehrsprecher sagte dem rbb, ein gefährlicher Stoff sei in einer Fabrikhalle in dem Industriegebiet ausgetreten. Derzeit bestehe aber keine akute Gefahr, denn die Flüssigkeit sei in Auffangbecken geflossen.