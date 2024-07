GünterHH Montag, 01.07.2024 | 19:13 Uhr

So einfach ist es nicht mal eben in ein altes Bestandnetz (wie auch in HH), Bahnsteige mit Glasschutzwänden o.ä. zu versehen, genau so einen automatisierten Fahrbetrieb einzuführen.

Aber Herr Falk hätte aus Hamburg die Erkenntnis mitnehmen können, wie ein in Schuss gehaltener, bzw. neuer Fuhrpark aussieht.