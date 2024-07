Im Prozess um den Einbruch in einen Tresorraum in Berlin-Charlottenburg mit einer Beute in Millionenhöhe wird am Donnerstagmittag ein Urteil erwartet. Das geht aus Angaben der Berliner Strafgerichte hervor. Angeklagt sind fünf Männer, darunter der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das die Tresoranlage angemietet hatte.