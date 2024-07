Eine Berliner Ärztin ist zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil sie falsche Corona-Impfausweise ausgestellt hat. Das teilte das Amtsgericht Berlin-Tiergarten am Dienstag mit.

Die 79-Jährige hat in ihrer Praxis anderthalb Jahre lang immer wieder Impfungen bescheinigt, die nicht stattgefunden haben, wie die Angeklagte in ihrem Prozess am Dienstag einräumte. Sie habe es getan, damit Impfgegner zur Coronazeit trotzdem arbeiten gehen konnten.