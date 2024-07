Ein 45 Jahre alter Radfahrer ist einen Monat nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei vom Samstag am 27. Juni in Berlin-Köpenick von einem Auto umgefahren und erlag nun am Freitag seinen Verletzungen.

Laut dem Berliner Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) hat es in diesem Jahr bisher fünf getötete Radfahrer bei Verkehrsunfällen in der Hauptstadt gegeben. Der 45-Jährige wäre demnach das sechste Opfer.