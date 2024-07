Mann bei Tram-Unfall in Berlin-Mitte schwer verletzt

Ein Mann ist in Berlin-Mitte von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb am Mittwoch sagte, wurde das Opfer in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Personen wurden demnach nicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen nahe der S-Bahn-Haltestelle Hackescher Markt. Wie es dazu kam ermittelt nun die Polizei.