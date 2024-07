Auto mit radiologischen Stoffen stößt in Mitte mit anderem Wagen zusammen

In Berlin-Mitte ist es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Auto gekommen, das radiologische Stoffe geladen hatte. Das hat die Berliner Feuerwehr am Vormittag mitgeteilt. Der Wagen ist demnach mit einem anderen Auto auf der Chausseestraße zusammengestoßen.