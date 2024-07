Bei einem Brand in einer Erdgeschoss-Wohnung in Berlin-Treptow-Köpenick ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr dem rbb sagte, sei das Feuer in einem fünfgeschossigen Haus am Plänterwald ausgebrochen. Zwei Menschen konnten sich aus dem Gebäude retten.