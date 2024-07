So 14.07.24 | 08:56 Uhr

Am späten Samstagabend ist es in Berlin-Friedrichshain zu einem Unfall mit einem Polizeifahrzeug gekommen. Während einer Verfolgungsjagd geriet der Wagen von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum gegen einen Baum, wie ein Polizeisprecher dem rbb am Sonntagmorgen sagte.

Bei dem Unfall wurden demnach Fahrer und Beifahrer des Polizeiwagens verletzt. Wen sie verfolgten und warum, ist noch unklar, sagte der Sprecher weiter.