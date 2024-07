Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Schöneberg sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden.



Nach einem Streit in einem Lokal in der Martin-Luther-Straße sollen nach bisherigen Ermittlungen sechs Männer eine andere Personengruppe angegriffen haben, wie die Polizei am Sonntagmittag mitgeteilt hat. Dabei wurden sieben Menschen verletzt.