Mit Reizgas soll ein Security-Mitarbeiter 25 Menschen am Einlass eines Clubs in Berlin-Friedrichshain verletzt haben.



Gegen 0:30 Uhr seien Polizei und Krankenwagen zu dem Club am Warschauer Platz gerufen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Die Verletzten wurden dort medizinisch versorgt.



Gegen den Security-Mitarbeiter wird nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung ermittelt. Zu den näheren Umständen ist noch nichts bekannt.