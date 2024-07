In einer Bäckerei in Berlin-Tempelhof ist in der Nacht zu Montag ein Brand ausgebrochen, der gelöscht werden konnte. Das teilte die Feuerwehr am Morgen mit. Demnach ist eine rund 1.000 Quadratmeter große Produktionshalle in der Gottlieb-Dunkel-Straße betroffen, deren Reste jetzt einsturzgefährdet sind.



Als das Feuer ausbrach, seien neun Mitarbeiter in der Halle gewesen, hieß es. Sie konnten sich den Angaben zufolge selbständig in Sicherheit bringen.