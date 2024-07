Beim versuchten Verkauf einer Goldmünze in Berlin-Tempelhof ist ein junger Mann mit einer Machete verletzt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte ein 21-Jähirger in Begleitung eines 23 Jahre alten Mannes die Münze verkaufen. Der vermeintliche Käufer schlug demnach bei der Übergabe am Freitagnachmittag, dem 21-Jährigen unvermittelt ins Gesicht – wohl in der Absicht, die Münze zu stehlen.