Frau in Brandenburg an der Havel von Müllauto überrollt

Eine Frau ist am Mittwochvormittag in Brandenburg an der Havel von einem Müllauto überrollt und tödlich verletzt worden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Deutsches Dorf" im Stadtteil Neustadt.