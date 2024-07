Brandenburg wirbt ab sofort für sich mit dem Slogan "Da kannste nich meckern". Die neue Kampagne des Brandenburger Landesmarketings wird am Freitag in der Staatskanzlei in Potsdam vorgestellt.

Der Spruch soll auf Plakaten, in Werbespots [es-kann-so-einfach-sein.de] und in Sozialen Medien zum Einsatz kommen und mit einem Augenzwinkern betonen, wie gut sich Brandenburg in den letzten Jahren entwickelt hat.