Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem südlichen Berliner Ring nahe Michendorf (Potsdam-Mittelmark) sind am Samstag fünf Fahrzeuge ineinander gefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben mehrere Personen verletzt.

Zwei sollen ersten Informationen zufolge schwer verletzt worden sein. Sie mussten teilweise noch an Ort und Stelle medizinisch versorgt werden. Die beiden Personen wurden anschließend per Hubschrauber und Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.