Die Stadt Oranienburg (Oberhavel) rechnet mit hohen Fördermitteln für Klimaprojekte.

In den nächsten Jahren sollen insgesamt 1,4 Millionen Euro aus mehreren Fördermittel-Töpfen zusammenkommen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Allein aus der Förderrichtlinie "Natürlicher Klimaschutz in Kommunen" des Bundes seien knapp 1,2 Millionen Euro bewilligt worden. Daraus soll unter anderem ein Straßen- und Stadtbaumkonzept finanziert werden.