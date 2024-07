Wechselwähler Prenzlauer Berg Donnerstag, 25.07.2024 | 10:53 Uhr

Wieso ist es nicht möglich, 250.000 für die Bewässerung auszugeben bzw. dafür das notwendige Personal einzustellen?

Diese Summe sind doch Kinkerlitzchen, bei dem was Politik sonst so an Geldern großzügig verteilt.

Wo wir doch eine große Zahl von Arbeitslosen haben.

Offenbar sind das alles schleichende Rückzüge aus Selbstverständlichkeiten der Daseinsvorsorge.

Wenn das so ist, sollten erhebliche Steuersenkungen erfolgen.