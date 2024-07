Zwei Verletzte bei Brand in Potsdamer Gemeinschaftsunterkunft

Bei einem Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft in der historischen Innenstadt Potsdams sind zwei Menschen verletzt worden. Das bestätigte die Feuerwehr dem rbb am Mittwochvormittag auf Nachfrage.



Die Einsatzkräfte wurden demnach um kurz nach 4 Uhr zum Wohnheim in der Jägerallee gerufen. Das Gebäude sei geräumt und der Brand in einer der Wohnungen gelöscht worden. 62 Einsatzkräfte seien vor Ort im Einsatz gewesen.