Eine 72 Jahre alte Frau ist bei einem Brand in Schwedt (Uckermark) am Mittwochnachmittag schwer verletzt worden. Die Hausbewohnerin hatte sich gerade auf ihrem Balkon aufgehalten, als plötzlich ein Feuer ausbrach, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Flammen verletzten die 72-Jährige so schwer, dass sie per Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus ausgeflogen werden musste.