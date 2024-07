Hmm Der mit dem Wolf tanzt - unter der Trauerweide in der Wuhlheide Dienstag, 02.07.2024 | 16:15 Uhr

Wo geführte Wanderungen stattfinden, gibt es keine Wildnis mehr und ja natürlich süße Tierbabys (Nashorn, Kaulquappe und Co., die 11 süßesten Tier....) fotografieren, damit sie im nächsten Jahr zwecks Problemwolfabschuss wiedererkannt werden, das sind die die den Schafhirt in seinem Luxuswohnmobil nicht in Ruhe das Schweigen der Lämmer schauen lassen