Waldbrandsaison verläuft bislang entspannt in Brandenburg

Im Vergleich zu Vorjahren verläuft die Waldbrandsaison in Brandenburg bislang entspannt. Das sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel dem rbb am Mittwoch. Bislang seien 110 Waldbrände registriert worden. Das sind nur halb so viele Waldbrände wie im Vorjahreszeitraum 2023 (219) und nicht einmal ein Drittel wie im gleichen Zeitraum 2022 (384).