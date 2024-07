Eine Autofahrerin ist in Cottbus in das Kaufhaus der Modekette Aachener in der Innenstadt gefahren. Das teilte die Polizei am Montagabend mit. Die Frau fuhr den Angaben zufolge gegen 18 Uhr aus Richtung Parkhaus durch eine Glastür am Personaleingang. "Das muss ordentlich gescheppert haben", sagte ein Polizeisprecher. Die Stadt teilte mit, dass "mehrere Türen durchbrochen" wurden und das Auto "erst nach mehreren Metern zum Stehen" kam.