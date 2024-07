Das US-amerikanische Unternehmen "Crowdstrike" hat inzwischen bestätigt, dass ein Fehler in einem Programm-Update bei seinem Dienst Auslöser für das weltweite IT-Chaos am Freitag war. Crowdstrike gehört zu den weltweit führenden IT-Sicherheitsfirmen. Sie bietet Schutzlösungen für Endgeräte - also Computer oder Laptops, Aufklärung für Bedrohungen und auch Untersuchung von Cyberg-Angriffe an.