Kinkerlitzchen Brandenburg Dienstag, 16.07.2024 | 15:59 Uhr

Und jetzt nochmal alle: dem Land geht es wirtschaftlich gut…….bisschen viele Insolvenzen in letzter Zeit, in der Zeit der Ampelregierung wohlgemerkt!

Wer immer noch behauptet diese Bundesregierung fährt die deutsche Wirtschaft nicht an die Wand muss wirklich blind sein……VW und Porsche sind übrigens auch so gut wie am Ende, nur ist das noch nicht in die Öffentlichkeit durch gedrungen.