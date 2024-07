Ein Drogenkonsummobil ist ab sofort im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg im Einsatz. Das Drogenkonsummobil ermögliche den hygienischen Konsum von mitgebrachten Substanzen unter medizinischer Begleitung, so die Senatsverwaltung in einer Pressemitteilung vom Donnerstag. Es handele sich um das Mobil, das bislang in Neukölln in der Hermannstraße vor dem Anita-Berber-Park stand.