Swingerclubgeher Berlin, Brunnenstrasse Montag, 08.07.2024 | 17:02 Uhr

Was tun wenn er abgelaufen ist? Na einen Neuen beantragen! Krieg meinen auch noch vor August, obwohl ich ihn erst Ende letzte Woche beantragt habe! Aber nicht in Berlin...geht schneller in Brandenburg. Ich will ja im August in die Schweiz ausreisen, deshalb.