Bild: imago/Jürgen Hanel

Hohes Gras, Laubstreu im Wald, Unterholz – hier fühlen sich die Zecken besonders wohl. Auf kurzem Rasen haben die Insekten dagegen keine Chance. Also mähen Sie Ihren Rasen am besten regelmäßig. Und Wahrheit steckt auch in einer alten Bauernregel: Wo Mäuse sind, gibt’s auch Zecken. Mäuse wiederum bauen ihre Nester bevorzugt in Holzstapeln – wer also auf dem Grundstück kein Holz lagert, senkt die Gefahr für Zecken.