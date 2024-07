Nach einem Abi-Ball am vergangenen Wochenende in Neuzelle im Kreis Oder-Spree ermittelt jetzt die Polizei. Es geht um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, wie die Polizeidirektion Ost dem rbb am Dienstag bestätigte.

Notfallsanitäter und Polizei hatten die Veranstaltung demnach aufgelöst, nachdem drei Frauen im Alter von 18, 19 und 22 Jahren, bewusstlos aufgefunden worden waren. Zuerst hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.