Auch künftig wird das Schulessen an den städtischen Schulen in Potsdam maximal 3,90 Euro kosten, das haben die Stadtverordneten am Mittwoch beschlossen. Die Höchstgrenze bleibt demnach bis Ende des kommenden Schuljahres 2024/2025 bestehen. Die Landeshauptstadt beteiligt sich an den Kosten. Dafür sollen nicht verbrauchte Gelder in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden.