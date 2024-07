Berlins einzige Sommer-Rodelbahn in Marzahn wieder geöffnet

Do 11.07.24 | 12:55 Uhr

Berlins einzige Sommer-Rodelbahn ist nach zweijähriger Schließung wieder in Betrieb. Sie befindet sich neben den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf. Der vollendete Wiederaufbau der Bahn wurde am Donnerstag vorgestellt.

Die Natur-Bobbahn am Kienberg war 2017 zur Internationalen Gartenausstellung gebaut worden. 2022 zerstörte ein Feuer Teile der Anlage und viele Bobs.