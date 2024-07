Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag in der Talsperre Spremberg in Neuhausen/Spree (Spree-Neiße) ertrunken.

Der junge Mann war mit Freunden in einem Zeltlager und zum Angeln mit einem Boot auf den See gefahren, wie die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mitteilte. Ein Freund des 18-Jährigen sah den Angaben zufolge das Boot in der Nacht gegen 4:40 Uhr auf dem See treiben und fuhr selbst auf das Gewässer, um nachzuschauen. Dort fand er den 18-Jährigen laut Polizei "kopfüber im Wasser" und brachte ihn an Land. Versuche, ihn zu reanimieren, blieben erfolglos.

Die Polizei geht davon aus, dass er ertrunken ist.