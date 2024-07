Feuerwehrkräfte haben am Groß Glienicker See in Berlin-Spandau eine leblose Person aus dem Wasser geborgen. Wie ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch sagte, sei am Dienstagabend der Notruf wegen einer im Wasser verschwundenen Person eingegangen. Mit zwei Rettungsboten und mehreren Tauchern habe die Feuerwehr die Suche vom Strandbad Glienicke aus eingeleitet.