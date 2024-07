In Berlin-Friedrichshain ist ein Jugendlicher am Sonntag beim U-Bahnsurfen verunglückt. Rettungskräfte brachten ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Unfall ereignete sich am U-Bahnhof Warschauer Straße. Zeugen hatten die Polizei kurz vor 16 Uhr alarmiert, weil sie beobachtet hatten, dass sich drei Personen auf das Dach einer U-Bahn gelegt hatten. Kurz nach Fahrtbeginn sei dann eine der drei Personen, ein 18-Jähriger, an einem Metallgerüst über den Gleisanlagen hängengeblieben und ins Gleisbett gestürzt.

Die beiden anderen blieben auf dem Dach der U-Bahn liegen und entkamen unerkannt, so die Polizei. Der U-Bahnverkehr musste zwischen 15:55 und 16:45 Uhr eingestellt werden.