Bei einem Unfall in Prenzlau (Uckermark) ist Sonntagnacht ein Auto in den Eingangsbereich eines Hotels geschleudert worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag waren zunächst zwei Fahrzeuge an der Kreuzung Baustraße/ Wallgasse zusammengestoßen. Aufgrund des Aufpralls habe sich eines der Autos gedreht und sei in das dort gelegene Hotel "Overdiek" gefahren.