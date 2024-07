Festnahmnen am Rande der Queer-Pride-Demo in Kreuzberg

Bei einer weiteren Demonstration für die Rechte queerer Menschen kam es nach Angaben der Berliner Polizei am Rande zu Gewaltausbrüchen.



Die sogenannte Internationalistische Queer Pride zog vom Hermannplatz in Neukölln nach Kreuzberg. Das Motto der Aktivisten lautete "Queers for Palestine". Laut Veranstalter waren 15.000 Menschen dem Aufruf gefolgt, die Polizei sprach von nur 5.000 Teilnehmern.