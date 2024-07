toberg Samstag, 20.07.2024 | 19:52 Uhr

>“ Hier sind es aktuell 37 Grad!“

Stadtwüste halt… Hier sind 29 Grad und im See Seniorenwarmbaden bei 26 Grad Wassertemperatur an der Wasseroberfläche - im Norden Brandenburgs an und in den Seen ;-)) *freu*