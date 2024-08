Die Bundespolizei hat am Montagmittag einen Mann festgenommen, der in einem ICE auf der Strecke von Wittenberg (Sachsen-Anhalt) nach Berlin Fahrgäste mit einem Messer bedroht haben soll. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Demnach hatten Reisende zwei Bundespolizisten an Bord des Zuges alarmiert. Als diese den Mann vorläufig festnehmen wollten, trat er den Angaben zufolge aggressiv auf und leistete Widerstand.