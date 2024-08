Sven L. Berlin Donnerstag, 29.08.2024 | 18:27 Uhr

Merkwürdig finde ich das man jetzt hier für die U8 schon Planungsbüros beauftragt und von anderen U Bahn Projekten seit fas einem Jahr nichts mehr hört . Die U3 zum Mexikoplatz scheint ja gesetzt zu sein aber was ist mit der U7 an beiden Endpunkten und was ist vor allem mit der Ende 2023 stark beworbenen U9 Verlängerung ins Pankower Zentrum ??