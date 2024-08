Eine Eisenstange hat sich offenbar bei Abrissarbeiten eines Hochhauses An der Urania Ecke Kurfürstenstraße in Berlin-Schöneberg gelöst und ist am Mittwochmorgen aus großer Höhe auf einen vorbeifahrenden Reisebus aus Belgien gestürzt. Durch den Aufprall wurde eine Seitenscheine durchschlagen, wie die Berliner Polizei dem rbb am Donnerstag mitteilte. Der Busfahrerer reagierte mit einer Vollbremsung darauf.