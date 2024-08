Bei einem ehemaligen Polizisten in Berlin sind Handgranaten, mehrere scharfe Schusswaffen und Waffenzubehör gefunden worden. Beamte stießen bei einer vorab angekündigten Routinekontrolle in der Wohnung des Manns, bei der die Lagerung von Waffen überprüft wird, auf die Sammlung, wie die Berliner Polizei am Freitag berichtete. Der 61-jährige ehemalige Polizeibeamte hat eine Waffenerlaubnis.