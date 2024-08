Feuerwehr-Großeinsatz an Freier Universität in Berlin

Brand in Uni-Gebäude

In einem leerstehenden Gebäude der Freien Universität in Berlin-Dahlem hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Rund 100 Feuerwehrleute rückten zu dem Feuer aus. Der Brand war im Dach eines im Bau befindlichen Gebäudes ausgebrochen.