So wuchs die Zahl der erfassten Eigentumsdelikte, also vor allem Diebstähle, von 838 (2019) auf 1.382 (2023). Im ersten Halbjahr 2024 waren es bereits 713 Taten, die angezeigt wurden. Bei den Gewalttaten gab es einen Anstieg von 228 im Jahr 2019 auf 620 im vergangenen Jahr und 384 im ersten Halbjahr 2024.

Die Zahl der von der Polizei registrierten Diebstähle, Gewalttaten und Drogendelikte im und am Berliner Hauptbahnhof ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung und der Bundespolizei auf eine AfD-Anfrage hervor.

Rauschgiftdelikte wurden 2019 noch 89 gezählt, 2023 waren es 168. Deutliche Anstiege gab es auch bei Sachbeschädigungen (2019: 60, 2023: 92), Sexualdelikten (2019: 11, 2023: 23) und Waffendelikten (2019: 8, 2023: 18).

Bei Kleinkriminalität wie Diebstählen wurden von der Bundespolizei in allen genannten Jahren weit mehr Verdächtige mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit als deutsche Verdächtige gefasst. Vor allem polnische, ukrainische und rumänische Nationalitäten dominierten. Taschendiebstähle durch reisende Banden aus dem Ausland sind an großen Bahnhöfen ein verbreitetes Phänomen. Die Verdächtigen bei den Gewaltdelikten stammten in einigen Jahren zu ähnlich großen Teilen aus Deutschland und dem Ausland, in anderen Jahren hatte die Mehrheit eine nichtdeutsche Nationalität.

Die Zahl der Reisenden am Berliner Hauptbahnhof hat sich seit 2019 relativ stabil gehalten, mit Ausnahme der Corona-Pandemie. Laut Bahn wird er täglich von rund 330.000 Reisenden und Besuchern genutzt. Das entspricht knapp 14.000 pro Stunde. Damit gehört er mit Hamburg, Frankfurt/Main und München zu den vier meistfrequentierten deutschen Bahnhöfen.