Berliner Polizisten haben am Montag unter anderem die Wohnung eines Bediensteten der Justizvollzugsanstalt Moabit durchsucht. Gegen den Mann wird wegen der Vorwürfe der Bestechlichkeit und des unerlaubten Handels mit Drogen ermittelt, teilten Polizei und Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 47-Jährige soll seit Anfang 2022 zusammen mit drei anderen Verdächtigen vor allem Haschisch, Handys und andere Drogen an Gefangene in der JVA verkauft haben.