Do 22.08.24 | 17:15 Uhr

Ein mutmaßlicher Taschendieb ist bei einem Fluchtversuch aus der Polizeiwache am Kottbusser Tor vom Balkon gesprungen. Der 35-Jährige stürzte am Mittwochnachmittag mehrere Meter in die Tiefe auf die Adalbertstraße und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Er sei wahrscheinlich auf einem Stahlpoller gelandet.