Zwei Zivilpolizisten haben in Berlin-Kreuzberg eine größere Schlägerei beendet - und sind daraufhin selbst angegriffen worden. Am Samstagabend griffen die Beamten ein, als sich am Mendelssohn-Bartholdy-Park mindestens zehn Menschen prügelten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sich die Lage etwas beruhigte, hätten die Polizisten einen Mann kontrollieren wollen, dieser habe plötzlich auf sie eingeschlagen.