In Berlin-Zehlendorf ist am Mittwochabend eine Frau erstochen worden. Wie die Polizei am Donnerstag dem rbb mitteilte, waren der 36-Jährigen auf einem Gehweg vor einem Wohnhaus in der Hampsteadstraße mehrere Stich- und Schnittverletzungen zugefügt worden. Rettungskräfte konnten sie zunächst reanimieren, später starb sie dann aber während der Notoperation.